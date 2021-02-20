Готовальня BRAUBERG Modern, 3 предмета: циркуль 135мм, точилка, грифель, пенал с подвесом

В состав готовальни входят 3 предмета: - циркуль; - точилка; - пенал с запасным грифелем. Циркуль длиной 135 мм имеет несгибаемые штанги и пластиковый защитный колпачок для иглы. Изготовлен из металла. Цвет - ассорти (без возможности выбора цвета). Поставляется в пластиковом пенале с европодвесом.

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