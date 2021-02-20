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Маркер меловой BRAUBERG POP-ART, сухостираемый, для гладких поверхностей, 15мм, КРАСНЫЙ

Артикул: 310743
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  • Маркер меловой BRAUBERG POP-ART, сухостираемый, для гладких поверхностей, 15мм, КРАСНЫЙ - фото 1
  • Маркер меловой BRAUBERG POP-ART, сухостираемый, для гладких поверхностей, 15мм, КРАСНЫЙ - фото 2
  • Маркер меловой BRAUBERG POP-ART, сухостираемый, для гладких поверхностей, 15мм, КРАСНЫЙ - фото 3
  • Маркер меловой BRAUBERG POP-ART, сухостираемый, для гладких поверхностей, 15мм, КРАСНЫЙ - фото 4
  • Маркер меловой BRAUBERG POP-ART, сухостираемый, для гладких поверхностей, 15мм, КРАСНЫЙ - фото 5
  • Маркер меловой BRAUBERG POP-ART, сухостираемый, для гладких поверхностей, 15мм, КРАСНЫЙ - фото 6
  • Маркер меловой BRAUBERG POP-ART, сухостираемый, для гладких поверхностей, 15мм, КРАСНЫЙ - фото 7
  • Маркер меловой BRAUBERG POP-ART, сухостираемый, для гладких поверхностей, 15мм, КРАСНЫЙ - фото 8
  • Маркер меловой BRAUBERG POP-ART, сухостираемый, для гладких поверхностей, 15мм, КРАСНЫЙ - фото 9
  • Маркер меловой BRAUBERG POP-ART, сухостираемый, для гладких поверхностей, 15мм, КРАСНЫЙ - фото 10
  • Маркер меловой BRAUBERG POP-ART, сухостираемый, для гладких поверхностей, 15мм, КРАСНЫЙ - фото 11
  • Маркер меловой BRAUBERG POP-ART, сухостираемый, для гладких поверхностей, 15мм, КРАСНЫЙ - фото 12
  • Маркер меловой BRAUBERG POP-ART, сухостираемый, для гладких поверхностей, 15мм, КРАСНЫЙ - фото 13
Маркер меловой BRAUBERG POP-ART, сухостираемый, для гладких поверхностей, 15мм, КРАСНЫЙ - фото 1
Маркер меловой BRAUBERG POP-ART, сухостираемый, для гладких поверхностей, 15мм, КРАСНЫЙ - фото 2
Маркер меловой BRAUBERG POP-ART, сухостираемый, для гладких поверхностей, 15мм, КРАСНЫЙ - фото 3
Маркер меловой BRAUBERG POP-ART, сухостираемый, для гладких поверхностей, 15мм, КРАСНЫЙ - фото 4
Маркер меловой BRAUBERG POP-ART, сухостираемый, для гладких поверхностей, 15мм, КРАСНЫЙ - фото 5
Маркер меловой BRAUBERG POP-ART, сухостираемый, для гладких поверхностей, 15мм, КРАСНЫЙ - фото 6
Маркер меловой BRAUBERG POP-ART, сухостираемый, для гладких поверхностей, 15мм, КРАСНЫЙ - фото 7
Маркер меловой BRAUBERG POP-ART, сухостираемый, для гладких поверхностей, 15мм, КРАСНЫЙ - фото 8
Маркер меловой BRAUBERG POP-ART, сухостираемый, для гладких поверхностей, 15мм, КРАСНЫЙ - фото 9
Маркер меловой BRAUBERG POP-ART, сухостираемый, для гладких поверхностей, 15мм, КРАСНЫЙ - фото 10
Маркер меловой BRAUBERG POP-ART, сухостираемый, для гладких поверхностей, 15мм, КРАСНЫЙ - фото 11
Маркер меловой BRAUBERG POP-ART, сухостираемый, для гладких поверхностей, 15мм, КРАСНЫЙ - фото 12
Маркер меловой BRAUBERG POP-ART, сухостираемый, для гладких поверхностей, 15мм, КРАСНЫЙ - фото 13
260 руб. 
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Артикул: 310743
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1. Перед использованием хорошо встряхнуть с закрытым колпачком.
2. Снять колпачок, надавить на наконечник, дождаться, когда чернила полностью пропитают его.
3. После использования плотно закрыть колпачок.

Предназначен для росписи, создания рисунков и надписей на зеркалах, стекле, меловой пленке и прочих гладких и прозрачных невпитывающих поверхностях. Рисунок получается плотный и яркий. Чернила на водно-меловой основе красного цвета без резкого запаха. Толщина линии письма - от 2 мм до 15 мм, зависит от угла наклона мелового маркера. Круглый корпус выполнен из пластика.

Обладает следующими преимуществами:
- чернила светятся в УФ-свете;
- повышенная светостойкость;
- прямоугольный наконечник устойчив к повреждению и истиранию.

Рисуй, пиши и мечтай вместе с меловым маркером BRAUBERG "POP-ART", который можно приобрести в нашем интернет-магазине!



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Маркер меловой BRAUBERG POP-ART, сухостираемый, для гладких поверхностей, 15мм, КРАСНЫЙ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 260 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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