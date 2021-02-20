Картон цветной А4 ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ, 8л. 8цв., 230г/м2, ЗОЛОТОЙ ПЕСОК, ОСТРОВ СОКРОВИЩ

Голографический картон с эффектом "песка" обладает плотностью 230 г/м2. Может использоваться, начиная с трехлетнего возраста. Картон легко режется ножницами, сгибается и клеится. Внутренний блок состоит из 8 листов формата А4 (200х297 мм) и 8 цветов.

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