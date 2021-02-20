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Главная Канцтовары Письменные и чертежные принадлежности Принадлежности для черчения Brauberg Готовальня BRAUBERGArchitect,8 предм:циркуль+кронциркуль,вставки+держ,отвёрт,точил,грифел

Готовальня BRAUBERGArchitect,8 предм:циркуль+кронциркуль,вставки+держ,отвёрт,точил,грифел

Артикул: 310663
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  • Готовальня BRAUBERGArchitect,8 предм:циркуль+кронциркуль,вставки+держ,отвёрт,точил,грифел - фото 1
  • Готовальня BRAUBERGArchitect,8 предм:циркуль+кронциркуль,вставки+держ,отвёрт,точил,грифел - фото 2
  • Готовальня BRAUBERGArchitect,8 предм:циркуль+кронциркуль,вставки+держ,отвёрт,точил,грифел - фото 3
Готовальня BRAUBERGArchitect,8 предм:циркуль+кронциркуль,вставки+держ,отвёрт,точил,грифел - фото 1
Готовальня BRAUBERGArchitect,8 предм:циркуль+кронциркуль,вставки+держ,отвёрт,точил,грифел - фото 2
Готовальня BRAUBERGArchitect,8 предм:циркуль+кронциркуль,вставки+держ,отвёрт,точил,грифел - фото 3
290 руб. 
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Артикул: 310663
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

В состав готовальни входят 9 предметов: - циркуль; - кронциркуль с рейсфедером; - рейсфедерная вставка; - держатель; - игольная вставка; - точилка; - отвертка; - пенал с запасным грифелем. Циркуль длиной 135 мм имеет одну сгибаемую штангу. Изготовлен из металла, дополнительный цвет элементов - черный. Поставляется в пластиковом пенале с прозрачной крышкой и с европодвесом.

С готовальнями BRAUBERG "Architect" чертежные работы станут проще, чем когда-либо! Спешите оформить заказ в нашем интернет-магазине!



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Самовывоз невозможен
Готовальня BRAUBERGArchitect,8 предм:циркуль+кронциркуль,вставки+держ,отвёрт,точил,грифел - по цене 290 руб. в Самаре. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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