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Главная Техника для кухни Нарезка и смешивание Блендеры Redmond Блендер погружной Redmond RHB-2980 черный/серебристый

Блендер погружной Redmond RHB-2980 черный/серебристый

Артикул: 310483
  • Блендер погружной Redmond RHB-2980 черный/серебристый - фото 1
  • Блендер погружной Redmond RHB-2980 черный/серебристый - фото 2
Блендер погружной Redmond RHB-2980 черный/серебристый - фото 1
Блендер погружной Redmond RHB-2980 черный/серебристый - фото 2
4 020 руб. 
4 888 руб. 
Купить
+ 70 КэтКоинов
Артикул: 310483
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендRedmond
Тип товараБлендеры
Вакуумное смешиваниенет
Материал корпусапластик
Типпогружной
Режимы скоростиплавная регулировка скорости
Работа от аккумуляторанет
Основной цветчерный
НасадкиS-образный нож, насадка-блендер, насадка-венчик
Мощность, Вт1200
Материал погружной частиметалл
Максимальная скорость вращения, об/мин14100
Вакуумный насоснет
Комплектацияблок электродвигателя, S-образный нож, насадка-блендер, насадка-венчик, чаша измельчителя с крышкой, стакан для смешивания, руководство по эксплуатации
Количество скоростей5
Емкость мерного стакана, л0,6
Емкость измельчителя, л0,5
Дополнительный цветсеребристый
Дисплейнет
Управлениеэлектромеханическое
Длина сетевого шнура1,2 м
Вес, кг1,4
Многофункциональный блендер REDMOND RНВ-2980 «3 в 1» сократит время подготовки ингредиентов для любимых блюд и напитков. Комплектные сменные насадки позволяют RHB-2980 выполнять функции сразу трех приборов: погружного блендера, миксера и измельчителя. Поэтому с помощью одного прибора вы с легкостью можете сделать крем-супы, пюре, приготовить воздушный омлет, измельчить орехи, травы, овощи, мясо и рыбу для вторых блюд, супов, салатов и десертов.


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Самовывоз невозможен
Блендер погружной Redmond RHB-2980 черный/серебристый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4020 руб., позвонив по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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