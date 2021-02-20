Блендер стационарный Polaris PTB 0207 белый/оранжевый

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|Бренд
|Polaris
|Тип товара
|Блендеры
|Вакуумное смешивание
|нет
|Вакуумный насос
|нет
|Управление
|механическое
|Тип
|стационарный
|Режимы скорости
|импульсный режим
|Работа от аккумулятора
|нет
|Основной цвет
|белый
|Насадки
|Нож-измельчитель
|Мощность, Вт
|500
|Материал кувшина
|пластик
|Материал корпуса
|пластик
|Комплектация
|блендер с кувшином
|Количество скоростей
|2
|Дополнительный цвет
|желтый
|Дисплей
|нет
|Функции и особенности
|отверстие для ингредиентов
|Емкость кувшина, л
|1,5
|Прочее
|размеры: 21x36,5x21 см
|Длина сетевого шнура
|1,2 м
|Вес, кг
|1,26
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