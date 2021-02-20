Рамка 21х30 см, массив дерева, багет 21 мм, BRAUBERG WOOD, цвет натуральный, стекло (5 шт.)

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|Бренд
|Brauberg
|Тип товара
Рамка BRAUBERG "Wood" предназначена для оформления для фотографий, сертификатов, грамот, дипломов, лицензий формата А4. Имеется возможность вертикального и горизонтального подвеса. Рамка выполнена из дерева натурального цвета и имеет защитное стекло, а также подложку из прочного картона. Ширина багета - 21 мм.
Неизменно высокое качество и привлекательная цена - те самые критерии, которые выделяют продукцию BRAUBERG на рынке канцелярских товаров.
Приобрести рамку BRAUBERG "Wood" можно в нашем интернет-магазине. Спешите оформить заказ!
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