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Главная Канцтовары Прочая канцелярия Клеящие и корректирующие средства Brauberg Клейкая лента 12мм х 33м НЕВИДИМАЯ, BRAUBERG, матовая, европодвес (20 шт.)

Клейкая лента 12мм х 33м НЕВИДИМАЯ, BRAUBERG, матовая, европодвес (20 шт.)

Артикул: 310381
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  • Клейкая лента 12мм х 33м НЕВИДИМАЯ, BRAUBERG, матовая, европодвес (20 шт.) - фото 1
  • Клейкая лента 12мм х 33м НЕВИДИМАЯ, BRAUBERG, матовая, европодвес (20 шт.) - фото 2
  • Клейкая лента 12мм х 33м НЕВИДИМАЯ, BRAUBERG, матовая, европодвес (20 шт.) - фото 3
  • Клейкая лента 12мм х 33м НЕВИДИМАЯ, BRAUBERG, матовая, европодвес (20 шт.) - фото 4
  • Клейкая лента 12мм х 33м НЕВИДИМАЯ, BRAUBERG, матовая, европодвес (20 шт.) - фото 5
  • Клейкая лента 12мм х 33м НЕВИДИМАЯ, BRAUBERG, матовая, европодвес (20 шт.) - фото 6
  • Клейкая лента 12мм х 33м НЕВИДИМАЯ, BRAUBERG, матовая, европодвес (20 шт.) - фото 7
  • Клейкая лента 12мм х 33м НЕВИДИМАЯ, BRAUBERG, матовая, европодвес (20 шт.) - фото 8
Клейкая лента 12мм х 33м НЕВИДИМАЯ, BRAUBERG, матовая, европодвес (20 шт.) - фото 1
Клейкая лента 12мм х 33м НЕВИДИМАЯ, BRAUBERG, матовая, европодвес (20 шт.) - фото 2
Клейкая лента 12мм х 33м НЕВИДИМАЯ, BRAUBERG, матовая, европодвес (20 шт.) - фото 3
Клейкая лента 12мм х 33м НЕВИДИМАЯ, BRAUBERG, матовая, европодвес (20 шт.) - фото 4
Клейкая лента 12мм х 33м НЕВИДИМАЯ, BRAUBERG, матовая, европодвес (20 шт.) - фото 5
Клейкая лента 12мм х 33м НЕВИДИМАЯ, BRAUBERG, матовая, европодвес (20 шт.) - фото 6
Клейкая лента 12мм х 33м НЕВИДИМАЯ, BRAUBERG, матовая, европодвес (20 шт.) - фото 7
Клейкая лента 12мм х 33м НЕВИДИМАЯ, BRAUBERG, матовая, европодвес (20 шт.) - фото 8
550 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310381
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Имеет гарантированную длину 33 м и ширину 12 мм и обладает высокой клеящей способностью. Отличается прозрачностью и прочностью 35 мкм. Невидимая и матовая. Не скручивается и не желтеет со временем. Для производства канцелярских лент используется сырьё с клеем на основе акриловой эмульсии. Поставляется в картонной коробке.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

Канцелярская клейкая лента BRAUBERG проста и удобна в использовании. Приобретайте продукцию BRAUBERG в нашем интернет-магазине!



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Клейкая лента 12мм х 33м НЕВИДИМАЯ, BRAUBERG, матовая, европодвес (20 шт.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 550 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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