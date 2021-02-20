Краски акварельные ЮНЛАНДИЯ МОЗАИКА медовые, 12 цветов, КЛАССИЧЕСКИЕ, пластик (10 шт.)

Содержат 12 ярких цветов. Обладают отличной укрывистостью и высокой светоустойчивостью, прекрасно смешиваются и сохраняют яркость при высыхании. Отлично ложатся на бумагу. Изготовлены с добавлением натуральной патоки и пчелиного меда. Нетоксичны. Удобная треугольная форма кюветов. Имеется отделение для кисточки. Поставляются в пластиковой коробке с европодвесом.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

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