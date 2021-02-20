Рамка 21х30 см, дерево, багет 17 мм, STAFF, мокко, стекло (5 шт.)

Рамка STAFF предназначена для оформления фотографий, дипломов, сертификатов, грамот, лицензий и других. Стандартный размер А4 позволяет использовать данный предмет для широкого спектра документов. Возможность вертикального и горизонтального подвеса. Рамка выполнена из дерева в цвете "мокко", за счет чего отлично впишется в домашний и деловой интерьер.

Отличное качество по привлекательной цене - основные преимущества рамки STAFF.

Рамка STAFF - универсальный предмет, который можно приобрести в нашем интернет-магазине.