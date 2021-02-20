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Главная Канцтовары Офисные принадлежности Предметы оформления интерьера Рамка 21х30 см, дерево, багет 17 мм, STAFF, мокко, стекло (5 шт.)

Рамка 21х30 см, дерево, багет 17 мм, STAFF, мокко, стекло (5 шт.)

Артикул: 310371
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  • Рамка 21х30 см, дерево, багет 17 мм, STAFF, мокко, стекло (5 шт.) - фото 1
  • Рамка 21х30 см, дерево, багет 17 мм, STAFF, мокко, стекло (5 шт.) - фото 2
  • Рамка 21х30 см, дерево, багет 17 мм, STAFF, мокко, стекло (5 шт.) - фото 3
  • Рамка 21х30 см, дерево, багет 17 мм, STAFF, мокко, стекло (5 шт.) - фото 4
  • Рамка 21х30 см, дерево, багет 17 мм, STAFF, мокко, стекло (5 шт.) - фото 5
Рамка 21х30 см, дерево, багет 17 мм, STAFF, мокко, стекло (5 шт.) - фото 1
Рамка 21х30 см, дерево, багет 17 мм, STAFF, мокко, стекло (5 шт.) - фото 2
Рамка 21х30 см, дерево, багет 17 мм, STAFF, мокко, стекло (5 шт.) - фото 3
Рамка 21х30 см, дерево, багет 17 мм, STAFF, мокко, стекло (5 шт.) - фото 4
Рамка 21х30 см, дерево, багет 17 мм, STAFF, мокко, стекло (5 шт.) - фото 5
580 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310371
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендStaff
Тип товара

Рамка STAFF предназначена для оформления фотографий, дипломов, сертификатов, грамот, лицензий и других. Стандартный размер А4 позволяет использовать данный предмет для широкого спектра документов. Возможность вертикального и горизонтального подвеса. Рамка выполнена из дерева в цвете "мокко", за счет чего отлично впишется в домашний и деловой интерьер.

Отличное качество по привлекательной цене - основные преимущества рамки STAFF.

Рамка STAFF - универсальный предмет, который можно приобрести в нашем интернет-магазине.



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Рамка 21х30 см, дерево, багет 17 мм, STAFF, мокко, стекло (5 шт.) - этот товар вы можете купить по цене 580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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