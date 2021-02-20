228040, (цена за 24 шт.) Папка-уголок BRAUBERG LEOPARD, А4, 150 мкм, цветная печать

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|Бренд
|Brauberg
|Тип товара
Папка формата А4 выполнена из высококачественного полипропилена плотностью 150 мкм. Она предотвращает смятие, загрязнение или намокание бумаг. Непрозрачный материал способен скрыть содержимое от посторонних глаз. Специальная выемка для перелистывания листов облегчает работу с документами. Данная папка заметно выделяется среди других благодаря красочному полноцветному рисунку с изображением представителя семейства кошачьих.
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