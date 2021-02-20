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Главная Канцтовары Бумага Цветная бумага и картон Остров Сокровищ 661720, (цена за 6 шт.) Цветная WASHI-бумага д/декора ЛЕТО, 15*15см, самокл, 12л 6 дизайнов, рисовая бумага, ОСТРОВ СОКРОВИЩ

661720, (цена за 6 шт.) Цветная WASHI-бумага д/декора ЛЕТО, 15*15см, самокл, 12л 6 дизайнов, рисовая бумага, ОСТРОВ СОКРОВИЩ

Артикул: 310304
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  • 661720, (цена за 6 шт.) Цветная WASHI-бумага д/декора ЛЕТО, 15*15см, самокл, 12л 6 дизайнов, рисовая бумага, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 1
  • 661720, (цена за 6 шт.) Цветная WASHI-бумага д/декора ЛЕТО, 15*15см, самокл, 12л 6 дизайнов, рисовая бумага, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 2
  • 661720, (цена за 6 шт.) Цветная WASHI-бумага д/декора ЛЕТО, 15*15см, самокл, 12л 6 дизайнов, рисовая бумага, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 3
  • 661720, (цена за 6 шт.) Цветная WASHI-бумага д/декора ЛЕТО, 15*15см, самокл, 12л 6 дизайнов, рисовая бумага, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 4
  • 661720, (цена за 6 шт.) Цветная WASHI-бумага д/декора ЛЕТО, 15*15см, самокл, 12л 6 дизайнов, рисовая бумага, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 5
661720, (цена за 6 шт.) Цветная WASHI-бумага д/декора ЛЕТО, 15*15см, самокл, 12л 6 дизайнов, рисовая бумага, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 1
661720, (цена за 6 шт.) Цветная WASHI-бумага д/декора ЛЕТО, 15*15см, самокл, 12л 6 дизайнов, рисовая бумага, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 2
661720, (цена за 6 шт.) Цветная WASHI-бумага д/декора ЛЕТО, 15*15см, самокл, 12л 6 дизайнов, рисовая бумага, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 3
661720, (цена за 6 шт.) Цветная WASHI-бумага д/декора ЛЕТО, 15*15см, самокл, 12л 6 дизайнов, рисовая бумага, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 4
661720, (цена за 6 шт.) Цветная WASHI-бумага д/декора ЛЕТО, 15*15см, самокл, 12л 6 дизайнов, рисовая бумага, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 5
410 руб. 
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Артикул: 310304
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендОстров Сокровищ
Тип товара

В наборе содержится 12 листов самоклеящейся бумаги с 6 летними сочными дизайнами. Размер листа 15х15 см удобен для использования в скрап-работах, оформления открыток. Безопасные материалы делают декоративную бумагу пригодной не только для взрослого, но для детского творчества.

При необходимости из листа бумаги можно вырезать любые фигуры, клеевая основа позволяет работать с бумагой без использования клея.

Товар относится к среднему ценовому сегменту.

Самоклеящаяся цветная бумага ОСТРОВ СОКРОВИЩ - простой и удобный способ украсить фотоальбом о летнем путешествии, открытку или любую поделку! Яркие стильные дизайны порадуют покупателей своим разнообразием.



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661720, (цена за 6 шт.) Цветная WASHI-бумага д/декора ЛЕТО, 15*15см, самокл, 12л 6 дизайнов, рисовая бумага, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 410 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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