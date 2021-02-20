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Главная Канцтовары Письменные и чертежные принадлежности Ручки капиллярные и линеры Faber-Castell Ручка капиллярная FABER-CASTELL Grip Finepen, СВЕТЛО-ЗЕЛЕНАЯ, трехгран., корп.черный, 0,4м (10 шт.)

Ручка капиллярная FABER-CASTELL Grip Finepen, СВЕТЛО-ЗЕЛЕНАЯ, трехгран., корп.черный, 0,4м (10 шт.)

Артикул: 310303
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Ручка капиллярная FABER-CASTELL Grip Finepen, СВЕТЛО-ЗЕЛЕНАЯ, трехгран., корп.черный, 0,4м (10 шт.)
380 руб. 
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Артикул: 310303
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендFaber-Castell
Тип товара

Чернила на основе воды и пищевых красителей. Подходит для использования с линейками и трафаретами. Яркие цвета смываются с большинства видов тканей. Подходит для письма левой и правой рукой. Толщина линии: 0,4 мм. Цвет: светло-зеленая.



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Ручка капиллярная FABER-CASTELL Grip Finepen, СВЕТЛО-ЗЕЛЕНАЯ, трехгран., корп.черный, 0,4м (10 шт.) - купить по цене 380 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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