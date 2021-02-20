Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(846)300-23-63
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Канцтовары Товары для школы Тетради Юнландия 403566, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. ЮНЛАНДИЯ для записи английских слов, скоба, клетка, справка

403566, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. ЮНЛАНДИЯ для записи английских слов, скоба, клетка, справка

Артикул: 310294
Скидки до 10% на канцелярию по промокодам!
  • 403566, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. ЮНЛАНДИЯ для записи английских слов, скоба, клетка, справка - фото 1
  • 403566, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. ЮНЛАНДИЯ для записи английских слов, скоба, клетка, справка - фото 2
  • 403566, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. ЮНЛАНДИЯ для записи английских слов, скоба, клетка, справка - фото 3
  • 403566, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. ЮНЛАНДИЯ для записи английских слов, скоба, клетка, справка - фото 4
  • 403566, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. ЮНЛАНДИЯ для записи английских слов, скоба, клетка, справка - фото 5
  • 403566, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. ЮНЛАНДИЯ для записи английских слов, скоба, клетка, справка - фото 6
  • 403566, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. ЮНЛАНДИЯ для записи английских слов, скоба, клетка, справка - фото 7
  • 403566, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. ЮНЛАНДИЯ для записи английских слов, скоба, клетка, справка - фото 8
  • 403566, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. ЮНЛАНДИЯ для записи английских слов, скоба, клетка, справка - фото 9
  • 403566, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. ЮНЛАНДИЯ для записи английских слов, скоба, клетка, справка - фото 10
  • 403566, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. ЮНЛАНДИЯ для записи английских слов, скоба, клетка, справка - фото 11
  • 403566, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. ЮНЛАНДИЯ для записи английских слов, скоба, клетка, справка - фото 12
403566, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. ЮНЛАНДИЯ для записи английских слов, скоба, клетка, справка - фото 1
403566, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. ЮНЛАНДИЯ для записи английских слов, скоба, клетка, справка - фото 2
403566, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. ЮНЛАНДИЯ для записи английских слов, скоба, клетка, справка - фото 3
403566, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. ЮНЛАНДИЯ для записи английских слов, скоба, клетка, справка - фото 4
403566, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. ЮНЛАНДИЯ для записи английских слов, скоба, клетка, справка - фото 5
403566, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. ЮНЛАНДИЯ для записи английских слов, скоба, клетка, справка - фото 6
403566, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. ЮНЛАНДИЯ для записи английских слов, скоба, клетка, справка - фото 7
403566, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. ЮНЛАНДИЯ для записи английских слов, скоба, клетка, справка - фото 8
403566, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. ЮНЛАНДИЯ для записи английских слов, скоба, клетка, справка - фото 9
403566, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. ЮНЛАНДИЯ для записи английских слов, скоба, клетка, справка - фото 10
403566, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. ЮНЛАНДИЯ для записи английских слов, скоба, клетка, справка - фото 11
403566, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. ЮНЛАНДИЯ для записи английских слов, скоба, клетка, справка - фото 12
780 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310294
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендЮнландия
Тип товара

Тетрадь содержит 48 листов формата А5 (165х205 мм). Изготовлена из высококачественной офсетной бумаги плотностью 60 г/м2 и белизной 100%. Листы соединены скобами. Специальная линовка блока. Обложка выполнена из мелованного картона плотностью 190 г/м2. В справочном материале собраны базовые данные по английскому языку - алфавит, времена, глаголы и пр.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

Вы начали изучать иностранный язык? Тогда вам не обойтись без специальной тетради для записи английских слов ЮНЛАНДИЯ. Спешите приобрести в нашем интернет-магазине.



Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
403566, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. ЮНЛАНДИЯ для записи английских слов, скоба, клетка, справка - данный товар вы можете купить по цене 780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Самаре

8 (846) 300-23-63

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...