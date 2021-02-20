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Главная Канцтовары Товары для школы Краски для детского творчества Луч Гель с блестками ЛУЧ, 85 мл (пластиковая баночка), АССОРТИ, 4 цвета, 29С 1717-08 (28 шт.)

Гель с блестками ЛУЧ, 85 мл (пластиковая баночка), АССОРТИ, 4 цвета, 29С 1717-08 (28 шт.)

Артикул: 310278
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  • 191567, (цена за 28 шт.) Гель с блестками ЛУЧ, 85 мл (пластиковая баночка), АССОРТИ, 4 цвета, 29С 1717-08 - фото 1
  • 191567, (цена за 28 шт.) Гель с блестками ЛУЧ, 85 мл (пластиковая баночка), АССОРТИ, 4 цвета, 29С 1717-08 - фото 2
  • 191567, (цена за 28 шт.) Гель с блестками ЛУЧ, 85 мл (пластиковая баночка), АССОРТИ, 4 цвета, 29С 1717-08 - фото 3
  • 191567, (цена за 28 шт.) Гель с блестками ЛУЧ, 85 мл (пластиковая баночка), АССОРТИ, 4 цвета, 29С 1717-08 - фото 4
191567, (цена за 28 шт.) Гель с блестками ЛУЧ, 85 мл (пластиковая баночка), АССОРТИ, 4 цвета, 29С 1717-08 - фото 1
191567, (цена за 28 шт.) Гель с блестками ЛУЧ, 85 мл (пластиковая баночка), АССОРТИ, 4 цвета, 29С 1717-08 - фото 2
191567, (цена за 28 шт.) Гель с блестками ЛУЧ, 85 мл (пластиковая баночка), АССОРТИ, 4 цвета, 29С 1717-08 - фото 3
191567, (цена за 28 шт.) Гель с блестками ЛУЧ, 85 мл (пластиковая баночка), АССОРТИ, 4 цвета, 29С 1717-08 - фото 4
1 700 руб. 
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Артикул: 310278
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендЛуч
Тип товара

Гель с блёстками ЛУЧ является замечательной основой для изготовления блестящих слаймов. Кроме этого, гель предназначен для придания необычных переливающихся эффектов. Используется для украшения рисунков, открыток, поделок.

Поставляется в больших баночках объёмом 85 мл. 4 цвета: розовый, голубой, зеленый, желтый. Удобный в использовании, легко наносится на поверхность с помощью кисти на поверхность. Предназначен для детей старше 3-х лет.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

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Самовывоз невозможен
Гель с блестками ЛУЧ, 85 мл (пластиковая баночка), АССОРТИ, 4 цвета, 29С 1717-08 (28 шт.) – стоимость товара 1700 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(846)300-23-63 в Самаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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