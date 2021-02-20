Тетрадь бумвинил А4 96л. скоба, офсет №1, линия, STAFF, СИНИЙ (10 шт.)

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Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Staff
|Тип товара
Внутренний блок содержит 96 листов офсетной бумаги плотностью 60 г/м2. Обложка изготовлена из бумвинила. Линовка - линия. Скрепка надежно скрепляет листы между собой. Белизна - 92%. Формат А4.
Тетрадь STAFF с увеличенным объемом листов и форматом станет выгодным приобретением на долгое время! Покупайте товары для ведения записей в нашем интернет-магазине!
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