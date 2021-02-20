111316, (цена за 20 шт.) Картон цветной МАЛОГО ФОРМАТА, А5 МЕЛОВАННЫЙ, 8л. 8цв., в папке, ЮНЛАНДИЯ, 145х200мм, Заяц

Цветной мелованный картон ЮНЛАНДИЯ с улучшенной прокраской обладает плотностью 200 г/м2, имеет глянцевую поверхность, благодаря чему сохраняет четкость, яркость и насыщенность оттенка на протяжении длительного времени. Картон легко режется ножницами, сгибается и клеится. Внутренний блок состоит из 8 листов формата А5 и 8 цветов.

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