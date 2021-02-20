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Главная Канцтовары Офисные принадлежности Блокноты, записные книжки и тетради Brauberg Записная книжка МАЛОГО ФОРМАТА (160х114мм) А6, BRAUBERG, 120л., гребень, клетка, Орнамент (8 шт.)

Записная книжка МАЛОГО ФОРМАТА (160х114мм) А6, BRAUBERG, 120л., гребень, клетка, Орнамент (8 шт.)

Артикул: 310235
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  • Записная книжка МАЛОГО ФОРМАТА (160х114мм) А6, BRAUBERG, 120л., гребень, клетка, Орнамент (8 шт.) - фото 1
  • Записная книжка МАЛОГО ФОРМАТА (160х114мм) А6, BRAUBERG, 120л., гребень, клетка, Орнамент (8 шт.) - фото 2
  • Записная книжка МАЛОГО ФОРМАТА (160х114мм) А6, BRAUBERG, 120л., гребень, клетка, Орнамент (8 шт.) - фото 3
  • Записная книжка МАЛОГО ФОРМАТА (160х114мм) А6, BRAUBERG, 120л., гребень, клетка, Орнамент (8 шт.) - фото 4
  • Записная книжка МАЛОГО ФОРМАТА (160х114мм) А6, BRAUBERG, 120л., гребень, клетка, Орнамент (8 шт.) - фото 5
  • Записная книжка МАЛОГО ФОРМАТА (160х114мм) А6, BRAUBERG, 120л., гребень, клетка, Орнамент (8 шт.) - фото 6
  • Записная книжка МАЛОГО ФОРМАТА (160х114мм) А6, BRAUBERG, 120л., гребень, клетка, Орнамент (8 шт.) - фото 7
  • Записная книжка МАЛОГО ФОРМАТА (160х114мм) А6, BRAUBERG, 120л., гребень, клетка, Орнамент (8 шт.) - фото 8
  • Записная книжка МАЛОГО ФОРМАТА (160х114мм) А6, BRAUBERG, 120л., гребень, клетка, Орнамент (8 шт.) - фото 9
  • Записная книжка МАЛОГО ФОРМАТА (160х114мм) А6, BRAUBERG, 120л., гребень, клетка, Орнамент (8 шт.) - фото 10
Записная книжка МАЛОГО ФОРМАТА (160х114мм) А6, BRAUBERG, 120л., гребень, клетка, Орнамент (8 шт.) - фото 1
Записная книжка МАЛОГО ФОРМАТА (160х114мм) А6, BRAUBERG, 120л., гребень, клетка, Орнамент (8 шт.) - фото 2
Записная книжка МАЛОГО ФОРМАТА (160х114мм) А6, BRAUBERG, 120л., гребень, клетка, Орнамент (8 шт.) - фото 3
Записная книжка МАЛОГО ФОРМАТА (160х114мм) А6, BRAUBERG, 120л., гребень, клетка, Орнамент (8 шт.) - фото 4
Записная книжка МАЛОГО ФОРМАТА (160х114мм) А6, BRAUBERG, 120л., гребень, клетка, Орнамент (8 шт.) - фото 5
Записная книжка МАЛОГО ФОРМАТА (160х114мм) А6, BRAUBERG, 120л., гребень, клетка, Орнамент (8 шт.) - фото 6
Записная книжка МАЛОГО ФОРМАТА (160х114мм) А6, BRAUBERG, 120л., гребень, клетка, Орнамент (8 шт.) - фото 7
Записная книжка МАЛОГО ФОРМАТА (160х114мм) А6, BRAUBERG, 120л., гребень, клетка, Орнамент (8 шт.) - фото 8
Записная книжка МАЛОГО ФОРМАТА (160х114мм) А6, BRAUBERG, 120л., гребень, клетка, Орнамент (8 шт.) - фото 9
Записная книжка МАЛОГО ФОРМАТА (160х114мм) А6, BRAUBERG, 120л., гребень, клетка, Орнамент (8 шт.) - фото 10
490 руб. 
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Артикул: 310235
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Мягкая картонная обложка долго сохраняет привлекательный внешний вид. 120 листов позволят зафиксировать большой объем информации. Линовка блока в клетку дает возможность аккуратно заполнить цифровые значения, а также нанести чертежные зарисовки. Внутренний блок выполнен из офсета белого цвета плотностью 60 г/м2 и крепится к обложке с помощью евроспирали. Малый формат блокнота А6 (114х160 мм) позволит брать его с собой.

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Записная книжка МАЛОГО ФОРМАТА (160х114мм) А6, BRAUBERG, 120л., гребень, клетка, Орнамент (8 шт.) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 490 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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