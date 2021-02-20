228669, (цена за 30 шт.) Папка-конверт с кнопкой ЮНЛАНДИЯ, А4, до 100 листов, прозрачная, фиолетовая, 0,18 мм

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|Бренд
|Юнландия
|Тип товара
Папка-конверт формата А4 из прозрачного пластика плотностью 180 мкм. Закрывается на защелку-кнопку, что способствует удобству для частого использования и обеспечивает быстрый доступ к бумагам. Вместительность до 100 листов поможет хранить или взять с собой необходимые документы. Гладкая фактура яркого цвета создаст отличное настроение.
Данный товар отличается доступной ценой и гарантированно высоким качеством.
Детские рисунки, доклады и прочие важные документы требуют деликатного обращения. Папка-конверт ЮНЛАНДИЯ обеспечит сохранность ваших бумаг. Приобрести можно приобрести в нашем интернет-магазине.
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