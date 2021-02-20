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Главная Канцтовары Письменные и чертежные принадлежности Чернографитные карандаши Пифагор Карандаш чернографитный ПИФАГОР, 1 шт., НВ, пластиковый, корпус салатовый, с резинкой (100 шт.)

Карандаш чернографитный ПИФАГОР, 1 шт., НВ, пластиковый, корпус салатовый, с резинкой (100 шт.)

Артикул: 310164
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  • Карандаш чернографитный ПИФАГОР, 1 шт., НВ, пластиковый, корпус салатовый, с резинкой (100 шт.) - фото 1
  • Карандаш чернографитный ПИФАГОР, 1 шт., НВ, пластиковый, корпус салатовый, с резинкой (100 шт.) - фото 2
  • Карандаш чернографитный ПИФАГОР, 1 шт., НВ, пластиковый, корпус салатовый, с резинкой (100 шт.) - фото 3
  • Карандаш чернографитный ПИФАГОР, 1 шт., НВ, пластиковый, корпус салатовый, с резинкой (100 шт.) - фото 4
  • Карандаш чернографитный ПИФАГОР, 1 шт., НВ, пластиковый, корпус салатовый, с резинкой (100 шт.) - фото 5
  • Карандаш чернографитный ПИФАГОР, 1 шт., НВ, пластиковый, корпус салатовый, с резинкой (100 шт.) - фото 6
  • Карандаш чернографитный ПИФАГОР, 1 шт., НВ, пластиковый, корпус салатовый, с резинкой (100 шт.) - фото 7
Карандаш чернографитный ПИФАГОР, 1 шт., НВ, пластиковый, корпус салатовый, с резинкой (100 шт.) - фото 1
Карандаш чернографитный ПИФАГОР, 1 шт., НВ, пластиковый, корпус салатовый, с резинкой (100 шт.) - фото 2
Карандаш чернографитный ПИФАГОР, 1 шт., НВ, пластиковый, корпус салатовый, с резинкой (100 шт.) - фото 3
Карандаш чернографитный ПИФАГОР, 1 шт., НВ, пластиковый, корпус салатовый, с резинкой (100 шт.) - фото 4
Карандаш чернографитный ПИФАГОР, 1 шт., НВ, пластиковый, корпус салатовый, с резинкой (100 шт.) - фото 5
Карандаш чернографитный ПИФАГОР, 1 шт., НВ, пластиковый, корпус салатовый, с резинкой (100 шт.) - фото 6
Карандаш чернографитный ПИФАГОР, 1 шт., НВ, пластиковый, корпус салатовый, с резинкой (100 шт.) - фото 7
390 руб. 
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Артикул: 310164
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендПифагор
Тип товара

Шестигранная форма сечения корпуса позволяет не скатываться карандашу с поверхности стола во время занятий рисованием. Имеет эластичный пластиковый корпус. Грифель диаметром 2,05 мм имеет твердость HB и отличается прочностью, не образует острых краев в случае разлома. Карандаш заточен, снабжен резинкой и поставляется в картонной коробке.

Отличный бюджетный вариант для повседневного использования.

Приобрести чернографитный карандаш ПИФАГОР можно в нашем интернет-магазине.



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Самовывоз невозможен
Карандаш чернографитный ПИФАГОР, 1 шт., НВ, пластиковый, корпус салатовый, с резинкой (100 шт.) - стоимость товара 390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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