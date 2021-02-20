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Главная Канцтовары Хобби и творчество Художественные краски Юнландия Краски акварельные ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, медовые, 8 цветов, КЛАССИЧЕСКИЕ, пластик (14 шт.)

Краски акварельные ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, медовые, 8 цветов, КЛАССИЧЕСКИЕ, пластик (14 шт.)

Артикул: 310141
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  • Краски акварельные ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, медовые, 8 цветов, КЛАССИЧЕСКИЕ, пластик (14 шт.) - фото 1
  • Краски акварельные ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, медовые, 8 цветов, КЛАССИЧЕСКИЕ, пластик (14 шт.) - фото 2
  • Краски акварельные ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, медовые, 8 цветов, КЛАССИЧЕСКИЕ, пластик (14 шт.) - фото 3
  • Краски акварельные ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, медовые, 8 цветов, КЛАССИЧЕСКИЕ, пластик (14 шт.) - фото 4
  • Краски акварельные ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, медовые, 8 цветов, КЛАССИЧЕСКИЕ, пластик (14 шт.) - фото 5
Краски акварельные ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, медовые, 8 цветов, КЛАССИЧЕСКИЕ, пластик (14 шт.) - фото 1
Краски акварельные ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, медовые, 8 цветов, КЛАССИЧЕСКИЕ, пластик (14 шт.) - фото 2
Краски акварельные ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, медовые, 8 цветов, КЛАССИЧЕСКИЕ, пластик (14 шт.) - фото 3
Краски акварельные ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, медовые, 8 цветов, КЛАССИЧЕСКИЕ, пластик (14 шт.) - фото 4
Краски акварельные ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, медовые, 8 цветов, КЛАССИЧЕСКИЕ, пластик (14 шт.) - фото 5
510 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310141
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендЮнландия
Тип товара

Содержат 8 ярких цветов. Обладают отличной укрывистостью и высокой светоустойчивостью, прекрасно смешиваются и сохраняют яркость при высыхании. Отлично ложатся на бумагу. Изготовлены с добавлением натуральной патоки и пчелиного меда. Нетоксичны. Удобная квадратная форма кюветов. Имеется отделение для кисточки. Поставляются в пластиковой коробке с европодвесом.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

Приобрести акварельные краски ЮНЛАНДИЯ "Веселый шмель" можно в нашем интернет-магазине. Подарите ребенку билет в увлекательный мир творчества!



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Краски акварельные ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, медовые, 8 цветов, КЛАССИЧЕСКИЕ, пластик (14 шт.) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 510 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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