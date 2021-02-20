Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(846)300-23-63
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Канцтовары Бумага Бумага для пастели, акварели и графики Brauberg 111070, (цена за 10 шт.) Папка для акварели А4, 10л., 200 г/м2, BRAUBERG ART, 210*297мм, Южный городок

111070, (цена за 10 шт.) Папка для акварели А4, 10л., 200 г/м2, BRAUBERG ART, 210*297мм, Южный городок

Артикул: 310127
Скидки до 10% на канцелярию по промокодам!
  • 111070, (цена за 10 шт.) Папка для акварели А4, 10л., 200 г/м2, BRAUBERG ART, 210*297мм, Южный городок - фото 1
  • 111070, (цена за 10 шт.) Папка для акварели А4, 10л., 200 г/м2, BRAUBERG ART, 210*297мм, Южный городок - фото 2
  • 111070, (цена за 10 шт.) Папка для акварели А4, 10л., 200 г/м2, BRAUBERG ART, 210*297мм, Южный городок - фото 3
  • 111070, (цена за 10 шт.) Папка для акварели А4, 10л., 200 г/м2, BRAUBERG ART, 210*297мм, Южный городок - фото 4
  • 111070, (цена за 10 шт.) Папка для акварели А4, 10л., 200 г/м2, BRAUBERG ART, 210*297мм, Южный городок - фото 5
111070, (цена за 10 шт.) Папка для акварели А4, 10л., 200 г/м2, BRAUBERG ART, 210*297мм, Южный городок - фото 1
111070, (цена за 10 шт.) Папка для акварели А4, 10л., 200 г/м2, BRAUBERG ART, 210*297мм, Южный городок - фото 2
111070, (цена за 10 шт.) Папка для акварели А4, 10л., 200 г/м2, BRAUBERG ART, 210*297мм, Южный городок - фото 3
111070, (цена за 10 шт.) Папка для акварели А4, 10л., 200 г/м2, BRAUBERG ART, 210*297мм, Южный городок - фото 4
111070, (цена за 10 шт.) Папка для акварели А4, 10л., 200 г/м2, BRAUBERG ART, 210*297мм, Южный городок - фото 5
560 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310127
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендBrauberg
Тип товара

Содержит 10 листов формата А4 (210х297 мм). Белизна 100%. Качественные листы высокой плотности 200 г/м2 устойчивы к истиранию, воздействию влаги, обеспечивают чистую реалистичную передачу цвета. Обложка выполнена из мелованного картона.

Бумага для акварели BRAUBERG ART "CLASSIC" - это основа для создания красочных работ. Спешите приобрести товары для первых творческих шагов в нашем интернет-магазине!



Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
111070, (цена за 10 шт.) Папка для акварели А4, 10л., 200 г/м2, BRAUBERG ART, 210*297мм, Южный городок - купить по цене 560 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Самаре

8 (846) 300-23-63

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...