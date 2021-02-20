Салфетки сменные для стирателя магнитного BRAUBERG Extra, 63х150мм, КОМПЛЕКТ 10шт (4 шт.)

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|Бренд
|Brauberg
|Тип товара
Выполнены из качественного серого фетра прямоугольной формы, что способствует высокому качеству стирания следов маркера с поверхности досок. В комплекте 10 штук - такого количества хватит на долгое время. Размер - 63х150 мм.
Данный товар - это воплощение не только высокого качества, но и экономии денежных средств - стоимость сменных салфеток в 2 раза ниже стоимости магнитного стирателя эконом-сегмента.
Сменные салфетки BRAUBERG "Extra" позволяют сохранить эффективность стирателя на высоком уровне. Спешите приобрести товары для офиса в нашем интернет-магазине!
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