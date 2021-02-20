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Главная Канцтовары Письменные и чертежные принадлежности Фломастеры Brauberg Фломастеры BRAUBERG PREMIUM, 6 цветов, КЛАССИЧЕСКИЕ, ПВХ-упаковка (24 шт.)

Фломастеры BRAUBERG PREMIUM, 6 цветов, КЛАССИЧЕСКИЕ, ПВХ-упаковка (24 шт.)

Артикул: 310068
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  • Фломастеры BRAUBERG PREMIUM, 6 цветов, КЛАССИЧЕСКИЕ, ПВХ-упаковка (24 шт.) - фото 1
  • Фломастеры BRAUBERG PREMIUM, 6 цветов, КЛАССИЧЕСКИЕ, ПВХ-упаковка (24 шт.) - фото 2
  • Фломастеры BRAUBERG PREMIUM, 6 цветов, КЛАССИЧЕСКИЕ, ПВХ-упаковка (24 шт.) - фото 3
  • Фломастеры BRAUBERG PREMIUM, 6 цветов, КЛАССИЧЕСКИЕ, ПВХ-упаковка (24 шт.) - фото 4
  • Фломастеры BRAUBERG PREMIUM, 6 цветов, КЛАССИЧЕСКИЕ, ПВХ-упаковка (24 шт.) - фото 5
Фломастеры BRAUBERG PREMIUM, 6 цветов, КЛАССИЧЕСКИЕ, ПВХ-упаковка (24 шт.) - фото 1
Фломастеры BRAUBERG PREMIUM, 6 цветов, КЛАССИЧЕСКИЕ, ПВХ-упаковка (24 шт.) - фото 2
Фломастеры BRAUBERG PREMIUM, 6 цветов, КЛАССИЧЕСКИЕ, ПВХ-упаковка (24 шт.) - фото 3
Фломастеры BRAUBERG PREMIUM, 6 цветов, КЛАССИЧЕСКИЕ, ПВХ-упаковка (24 шт.) - фото 4
Фломастеры BRAUBERG PREMIUM, 6 цветов, КЛАССИЧЕСКИЕ, ПВХ-упаковка (24 шт.) - фото 5
830 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310068
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Имеют удобную круглую форму. Длина корпуса - 150 мм, диаметр - 8,2 мм. Благодаря линии письма 1-2 мм процесс раскрашивания становится легким и приятным. Быстросохнущие чернила предотвращают смазывание рисунка. Благодаря полипропиленовому корпусу срок службы фломастеров значительно увеличивается. Колпачок имеет специальные прорези для вентиляции. Рекомендованы для детей от 3-х лет. Рисование фломастерами BRAUBERG "PREMIUM" способствует развитию воображения, мелкой моторики рук у детей, координации движений кистей и пальцев и повышает способность концентрироваться и фокусировать внимание.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

Рисунки, созданные с использованием фломастеров BRAUBERG "PREMIUM" обязательно порадуют детей и подарят им отличное настроение! Покупайте все необходимое для детского творчества в нашем интернет-магазине!



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Фломастеры BRAUBERG PREMIUM, 6 цветов, КЛАССИЧЕСКИЕ, ПВХ-упаковка (24 шт.) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 830 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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