Карандаш механический STAFF, корпус черный, детали ассорти, ластик, 0,5 мм (48 шт.)

Карандаш с нажимным механизмом всегда заточен, готов к работе и дает ровную линию выбранной толщины (в зависимости от толщины грифеля). Благодаря эргономичному корпусу, им удобно писать почти так же, как ручкой, а встроенный ластик помогает быстро и легко исправить любую ошибку. Грифель карандаша убирается внутрь корпуса, поэтому даже на дне сумки или пенала такой карандаш не сломается.

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