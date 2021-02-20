111323, (цена за 10 шт.) Картон цветной А4 2-сторонний МЕЛОВАННЫЙ на обороте РИСУНОК, 5л. 5цв., ЮНЛАНДИЯ, 200х290мм,

Мелованный двусторонний картон ЮНЛАНДИЯ с улучшенной прокраской обладает плотностью 200 г/м2, имеет глянцевую поверхность, благодаря чему сохраняет четкость, яркость и насыщенность оттенка на протяжении длительного времени. Картон легко режется ножницами, сгибается и клеится. Внутренний блок состоит из 5 листов формата А4 и 5 цветов с рисунками на обороте (звездочки, горошек, полоски, сердечки, цветочки). Используя их, ребёнок без труда сможет сделать аппликацию или воплотить в жизнь любую творческую задумку.

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