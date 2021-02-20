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Главная Канцтовары Письменные и чертежные принадлежности Ластики и стирательные резинки Staff Ластик STAFF Oval, 42*30*9 мм, овальная, пластиковый держатель, синтетически (36 шт.)

Ластик STAFF Oval, 42*30*9 мм, овальная, пластиковый держатель, синтетически (36 шт.)

Артикул: 309981
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  • Ластик STAFF Oval, 42*30*9 мм, овальная, пластиковый держатель, синтетически (36 шт.) - фото 1
  • Ластик STAFF Oval, 42*30*9 мм, овальная, пластиковый держатель, синтетически (36 шт.) - фото 2
  • Ластик STAFF Oval, 42*30*9 мм, овальная, пластиковый держатель, синтетически (36 шт.) - фото 3
  • Ластик STAFF Oval, 42*30*9 мм, овальная, пластиковый держатель, синтетически (36 шт.) - фото 4
  • Ластик STAFF Oval, 42*30*9 мм, овальная, пластиковый держатель, синтетически (36 шт.) - фото 5
Ластик STAFF Oval, 42*30*9 мм, овальная, пластиковый держатель, синтетически (36 шт.) - фото 1
Ластик STAFF Oval, 42*30*9 мм, овальная, пластиковый держатель, синтетически (36 шт.) - фото 2
Ластик STAFF Oval, 42*30*9 мм, овальная, пластиковый держатель, синтетически (36 шт.) - фото 3
Ластик STAFF Oval, 42*30*9 мм, овальная, пластиковый держатель, синтетически (36 шт.) - фото 4
Ластик STAFF Oval, 42*30*9 мм, овальная, пластиковый держатель, синтетически (36 шт.) - фото 5
370 руб. 
Купить
Артикул: 309981
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендStaff
Тип товара

Предназначен для удаления надписей и рисунков, сделанных чернографитными карандашами. Имеет овальную форму. Пластиковый держатель салатового цвета не только служит отличным дополнением к белому ластику, но и обеспечивает комфорт при письме. Размер - 42х30х9 мм. Ластики упакованы в дисплей. Пиши, стирай! Спешите приобрести ластик STAFF "College" в нашем интернет-магазине по привлекательной цене!



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Самовывоз невозможен
Ластик STAFF Oval, 42*30*9 мм, овальная, пластиковый держатель, синтетически (36 шт.) - стоимость товара 370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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