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Главная Канцтовары Письменные и чертежные принадлежности Шариковые ручки Brauberg Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 3шт, X-333, СИНИЕ, прозрачные, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP159 (24 шт.)

Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 3шт, X-333, СИНИЕ, прозрачные, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP159 (24 шт.)

Артикул: 309957
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  • Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 3шт, X-333, СИНИЕ, прозрачные, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP159 (24 шт.) - фото 1
  • Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 3шт, X-333, СИНИЕ, прозрачные, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP159 (24 шт.) - фото 2
  • Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 3шт, X-333, СИНИЕ, прозрачные, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP159 (24 шт.) - фото 3
  • Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 3шт, X-333, СИНИЕ, прозрачные, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP159 (24 шт.) - фото 4
  • Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 3шт, X-333, СИНИЕ, прозрачные, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP159 (24 шт.) - фото 5
  • Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 3шт, X-333, СИНИЕ, прозрачные, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP159 (24 шт.) - фото 6
  • Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 3шт, X-333, СИНИЕ, прозрачные, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP159 (24 шт.) - фото 7
  • Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 3шт, X-333, СИНИЕ, прозрачные, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP159 (24 шт.) - фото 8
  • Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 3шт, X-333, СИНИЕ, прозрачные, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP159 (24 шт.) - фото 9
Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 3шт, X-333, СИНИЕ, прозрачные, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP159 (24 шт.) - фото 1
Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 3шт, X-333, СИНИЕ, прозрачные, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP159 (24 шт.) - фото 2
Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 3шт, X-333, СИНИЕ, прозрачные, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP159 (24 шт.) - фото 3
Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 3шт, X-333, СИНИЕ, прозрачные, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP159 (24 шт.) - фото 4
Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 3шт, X-333, СИНИЕ, прозрачные, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP159 (24 шт.) - фото 5
Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 3шт, X-333, СИНИЕ, прозрачные, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP159 (24 шт.) - фото 6
Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 3шт, X-333, СИНИЕ, прозрачные, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP159 (24 шт.) - фото 7
Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 3шт, X-333, СИНИЕ, прозрачные, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP159 (24 шт.) - фото 8
Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 3шт, X-333, СИНИЕ, прозрачные, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP159 (24 шт.) - фото 9
560 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 309957
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Набор из 3 штук в прозрачном корпусе и удобной трехгранной зоной захвата с рифлением. Сменный стержень длиной 142 мм. Диаметр пишущего узла 0,7 мм создает тонкую инию письма 0,35 мм. Цвет чернил - синий. Лаконичный дизайн соответствует офисному стилю.

Приобретайте набор шариковых ручек BRAUBERG "X-333" в нашем интернет-магазине!



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Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 3шт, X-333, СИНИЕ, прозрачные, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP159 (24 шт.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 560 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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