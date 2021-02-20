105650, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ, частая косая линия, обл. картон, АССОРТИ 5 видов

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Юнландия
|Тип товара
Внутренний блок плотностью 60 г/м2 из офсетной бумаги содержит 12 листов. Линовка - частая косая линия с полями. Обложка изготовлена из импортного мелованного картона. Скрепка надежно скрепляет листы между собой.
Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.
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