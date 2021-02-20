Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(846)300-23-63
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Канцтовары Офисные принадлежности Степлеры, скобы, антистеплеры Brauberg Степлер №10 BRAUBERG Original, до 12 листов, с антистеплером, розовый (6 шт.)

Степлер №10 BRAUBERG Original, до 12 листов, с антистеплером, розовый (6 шт.)

Артикул: 309920
Скидки до 10% на канцелярию по промокодам!
  • Степлер №10 BRAUBERG Original, до 12 листов, с антистеплером, розовый (6 шт.) - фото 1
  • Степлер №10 BRAUBERG Original, до 12 листов, с антистеплером, розовый (6 шт.) - фото 2
  • Степлер №10 BRAUBERG Original, до 12 листов, с антистеплером, розовый (6 шт.) - фото 3
  • Степлер №10 BRAUBERG Original, до 12 листов, с антистеплером, розовый (6 шт.) - фото 4
  • Степлер №10 BRAUBERG Original, до 12 листов, с антистеплером, розовый (6 шт.) - фото 5
  • Степлер №10 BRAUBERG Original, до 12 листов, с антистеплером, розовый (6 шт.) - фото 6
  • Степлер №10 BRAUBERG Original, до 12 листов, с антистеплером, розовый (6 шт.) - фото 7
  • Степлер №10 BRAUBERG Original, до 12 листов, с антистеплером, розовый (6 шт.) - фото 8
Степлер №10 BRAUBERG Original, до 12 листов, с антистеплером, розовый (6 шт.) - фото 1
Степлер №10 BRAUBERG Original, до 12 листов, с антистеплером, розовый (6 шт.) - фото 2
Степлер №10 BRAUBERG Original, до 12 листов, с антистеплером, розовый (6 шт.) - фото 3
Степлер №10 BRAUBERG Original, до 12 листов, с антистеплером, розовый (6 шт.) - фото 4
Степлер №10 BRAUBERG Original, до 12 листов, с антистеплером, розовый (6 шт.) - фото 5
Степлер №10 BRAUBERG Original, до 12 листов, с антистеплером, розовый (6 шт.) - фото 6
Степлер №10 BRAUBERG Original, до 12 листов, с антистеплером, розовый (6 шт.) - фото 7
Степлер №10 BRAUBERG Original, до 12 листов, с антистеплером, розовый (6 шт.) - фото 8
400 руб. 
Купить
Артикул: 309920
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендBrauberg
Тип товара

Этот инструмент имеет довольно простое устройство, но, несмотря на это, весьма эффективно выполняет свою главную функцию — обеспечит качественное скрепление документов.

Степлер известного немецкого бренда BRAUBERG способен скрепить до 12 листов, что позволит экономить рабочее время. Стандартный размер скоб №10 подходит для бумаги различной средней плотности. Глубина закладки бумаги - 47 мм. Данная модель может выступать в качестве антистеплера, позволяющего разжать закрепленные скобы более качественно, не нанося повреждений ни материалу, ни кончикам пальцев. Корпус изготовлен из пластика. За счет миниатюрных размеров не займет на рабочем столе много места, а ярко-розовое сочетание с классическим серым станет отличным акцентом в интерьере.

Безупречное немецкое качество степлера BRAUBERG "Original" по доступной цене навсегда станет незаменимым помощником при работе с документацией.

Только в нашем интернет-магазине есть все необходимое для организации успешной трудовой деятельности!



Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Степлер №10 BRAUBERG Original, до 12 листов, с антистеплером, розовый (6 шт.) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 400 руб., вам надо позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Самаре

8 (846) 300-23-63

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...