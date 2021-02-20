Наклейки зефирные Моя планета, 10*15 см, ЮНЛАНДИЯ (6 шт.)

В наборе содержатся мягкие зефирные наклейки, изображающие всё разнообразие нашей планеты, в количестве 17 штук. Наклейки отличаются высочайшим качеством печати и цветопередачи. Южные пальмы и теплолюбивые крабы, снежные зимы и пингвины - наша планета удивит своим многообразием юных геологов, разместившись на тетрадях, дневниках, гаджетах или поделках. Наклейки могут быть использованы и в обучающих целях.

Качественный клеевой слой позволяет приклеивать и отклеивать наклейки несколько раз, не оставляя следов на поверхности. При этом каждый раз наклейка надёжно фиксируется и продолжает долго радовать своей красотой.

Товар премиум-качества, относится к среднему ценовому сегменту.

Многоразовые наклейки ЮНЛАНДИЯ - это не только огромное разнообразие красочных стикеров для украшения всего, чего пожелает ребёнок, но и отличный способ развития фантазии и вкуса!