Дневник 5-11 класс 48л., ЛАЙТ-обложка, BRAUBERG, глянцевая ламинация, с подсказом,Царь звере (7 шт.)

Интегральный переплет заметно уменьшает вес дневника, сохраняя все преимущества жесткой обложки, которая надежно защищает бумагу и долго сохраняет привлекательный внешний вид. Благодаря глянцевой ламинации краски на изображении становятся более яркими и насыщенными, исключается возможное истирание рисунка. Внутренний блок состоит из офсетной белой бумаги плотностью 60 г/м2. 48 листов. В справочном материале собраны основные подсказки для учащихся.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

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