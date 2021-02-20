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Скобы для степлера ЮНЛАНДИЯ, №10, 1000 штук (40 шт.)

Артикул: 309853
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  • Скобы для степлера ЮНЛАНДИЯ, №10, 1000 штук (40 шт.) - фото 1
  • Скобы для степлера ЮНЛАНДИЯ, №10, 1000 штук (40 шт.) - фото 2
  • Скобы для степлера ЮНЛАНДИЯ, №10, 1000 штук (40 шт.) - фото 3
  • Скобы для степлера ЮНЛАНДИЯ, №10, 1000 штук (40 шт.) - фото 4
Скобы для степлера ЮНЛАНДИЯ, №10, 1000 штук (40 шт.) - фото 1
Скобы для степлера ЮНЛАНДИЯ, №10, 1000 штук (40 шт.) - фото 2
Скобы для степлера ЮНЛАНДИЯ, №10, 1000 штук (40 шт.) - фото 3
Скобы для степлера ЮНЛАНДИЯ, №10, 1000 штук (40 шт.) - фото 4
480 руб. 
Купить
Артикул: 309853
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендЮнландия
Тип товара

Стандартный размер №10 обеспечивает сшивание до 20 листов. Цинковое покрытие защищает от коррозии. Благодаря стальному сплаву материала скобы ЮНЛАНДИЯ не подвержены повреждению конструкции. Количество в 1000 штук хватит на долгое время. Классический серебристый цвет дает возможность оформить даже важные документы.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

Со скобами ЮНЛАНДИЯ выполнять повседневные задачи станет проще, чем когда-либо!



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Самовывоз невозможен
Скобы для степлера ЮНЛАНДИЯ, №10, 1000 штук (40 шт.) - стоимость товара 480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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