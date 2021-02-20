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Главная Канцтовары Бумага Цветная бумага и картон Юнландия 111321, (цена за 20 шт.) Картон цветной МАЛОГО ФОРМАТА, А5 немелованный, 10л. 10цв., склейка, ЮНЛАНДИЯ, 145х200мм, НА

111321, (цена за 20 шт.) Картон цветной МАЛОГО ФОРМАТА, А5 немелованный, 10л. 10цв., склейка, ЮНЛАНДИЯ, 145х200мм, НА

Артикул: 309840
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  • 111321, (цена за 20 шт.) Картон цветной МАЛОГО ФОРМАТА, А5 немелованный, 10л. 10цв., склейка, ЮНЛАНДИЯ, 145х200мм, НА - фото 1
  • 111321, (цена за 20 шт.) Картон цветной МАЛОГО ФОРМАТА, А5 немелованный, 10л. 10цв., склейка, ЮНЛАНДИЯ, 145х200мм, НА - фото 2
  • 111321, (цена за 20 шт.) Картон цветной МАЛОГО ФОРМАТА, А5 немелованный, 10л. 10цв., склейка, ЮНЛАНДИЯ, 145х200мм, НА - фото 3
  • 111321, (цена за 20 шт.) Картон цветной МАЛОГО ФОРМАТА, А5 немелованный, 10л. 10цв., склейка, ЮНЛАНДИЯ, 145х200мм, НА - фото 4
  • 111321, (цена за 20 шт.) Картон цветной МАЛОГО ФОРМАТА, А5 немелованный, 10л. 10цв., склейка, ЮНЛАНДИЯ, 145х200мм, НА - фото 5
  • 111321, (цена за 20 шт.) Картон цветной МАЛОГО ФОРМАТА, А5 немелованный, 10л. 10цв., склейка, ЮНЛАНДИЯ, 145х200мм, НА - фото 6
  • 111321, (цена за 20 шт.) Картон цветной МАЛОГО ФОРМАТА, А5 немелованный, 10л. 10цв., склейка, ЮНЛАНДИЯ, 145х200мм, НА - фото 7
  • 111321, (цена за 20 шт.) Картон цветной МАЛОГО ФОРМАТА, А5 немелованный, 10л. 10цв., склейка, ЮНЛАНДИЯ, 145х200мм, НА - фото 8
111321, (цена за 20 шт.) Картон цветной МАЛОГО ФОРМАТА, А5 немелованный, 10л. 10цв., склейка, ЮНЛАНДИЯ, 145х200мм, НА - фото 1
111321, (цена за 20 шт.) Картон цветной МАЛОГО ФОРМАТА, А5 немелованный, 10л. 10цв., склейка, ЮНЛАНДИЯ, 145х200мм, НА - фото 2
111321, (цена за 20 шт.) Картон цветной МАЛОГО ФОРМАТА, А5 немелованный, 10л. 10цв., склейка, ЮНЛАНДИЯ, 145х200мм, НА - фото 3
111321, (цена за 20 шт.) Картон цветной МАЛОГО ФОРМАТА, А5 немелованный, 10л. 10цв., склейка, ЮНЛАНДИЯ, 145х200мм, НА - фото 4
111321, (цена за 20 шт.) Картон цветной МАЛОГО ФОРМАТА, А5 немелованный, 10л. 10цв., склейка, ЮНЛАНДИЯ, 145х200мм, НА - фото 5
111321, (цена за 20 шт.) Картон цветной МАЛОГО ФОРМАТА, А5 немелованный, 10л. 10цв., склейка, ЮНЛАНДИЯ, 145х200мм, НА - фото 6
111321, (цена за 20 шт.) Картон цветной МАЛОГО ФОРМАТА, А5 немелованный, 10л. 10цв., склейка, ЮНЛАНДИЯ, 145х200мм, НА - фото 7
111321, (цена за 20 шт.) Картон цветной МАЛОГО ФОРМАТА, А5 немелованный, 10л. 10цв., склейка, ЮНЛАНДИЯ, 145х200мм, НА - фото 8
570 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 309840
В наличии
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БрендЮнландия
Тип товара

Цветной немелованный картон ЮНЛАНДИЯ с улучшенной прокраской обладает плотностью 200 г/м2, имеет матовую поверхность, благодаря чему отлично клеится и режется. Именно поэтому даже самый маленький ребенок без труда сможет его использовать. Внутренний блок состоит из 10 листов формата А5 и 10 цветов.

Листы картона скреплены между собой специальной клейкой основой. Именно при таком типе скрепления они очень легко и ровно отрываются. В любой момент ребенок может аккуратно вытащить нужный лист и приступить к любимому занятию.

Цветной картон – это самый доступный и универсальный материал для детского творчества. Спешите приобрести цветной картон ЮНЛАНДИЯ в нашем интернет-магазине!



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111321, (цена за 20 шт.) Картон цветной МАЛОГО ФОРМАТА, А5 немелованный, 10л. 10цв., склейка, ЮНЛАНДИЯ, 145х200мм, НА - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 570 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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