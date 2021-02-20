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Грифели запасные FABER-CASTELL, КОМПЛЕКТ 12 шт, HB, 0,7 мм, 521700 (12 шт.)

Артикул: 309836
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  • Грифели запасные FABER-CASTELL, КОМПЛЕКТ 12 шт, HB, 0,7 мм, 521700 (12 шт.) - фото 1
  • Грифели запасные FABER-CASTELL, КОМПЛЕКТ 12 шт, HB, 0,7 мм, 521700 (12 шт.) - фото 2
Грифели запасные FABER-CASTELL, КОМПЛЕКТ 12 шт, HB, 0,7 мм, 521700 (12 шт.) - фото 1
Грифели запасные FABER-CASTELL, КОМПЛЕКТ 12 шт, HB, 0,7 мм, 521700 (12 шт.) - фото 2
420 руб. 
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Артикул: 309836
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендFaber-Castell
Тип товара

Грифель для механических карандашей Polymer с удобной системой замены "flip-top" обеспечивает четкость линий и комфортное письмо.\
Толщина линии: 0,7 мм.
Твердость: HB.



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Самовывоз невозможен
Грифели запасные FABER-CASTELL, КОМПЛЕКТ 12 шт, HB, 0,7 мм, 521700 (12 шт.) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 420 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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