Степлер №10 МИНИ BRAUBERG Classic, до 12 листов, с антистеплером, красный (8 шт.)

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|Бренд
|Brauberg
|Тип товара
Способен скрепить до 12 листов. Стандартный размер скоб №10. Глубина закладки бумаги - 29 мм. Данная модель может выступать в качестве антистеплера, позволяющего разжать закрепленные скобы более качественно, не нанося повреждений ни материалу, ни кончикам пальцев. Виды сшивания: закрытый. Благодаря миниатюрным размерам его всегда удобно взять с собой, не займет на рабочем столе много места, а красный цвет станет ярким акцентом любого интерьера.
Данный товар сочетает высокое качество и приемлемую стоимость.
Степлер BRAUBERG "Classic" надолго станет незаменимым помощником при работе с документацией. Только в нашем интернет-магазине есть все необходимое для организации успешной трудовой деятельности!
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