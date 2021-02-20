228044, (цена за 24 шт.) Папка-уголок BRAUBERG SPORT CAR, А4, 150 мкм, цветная печать

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|Бренд
|Brauberg
|Тип товара
Важным документам необходимо обеспечить оптимальные условия хранения и транспортировки. Лучше всего для этих целей использовать папку-уголок, которая предотвращает смятие, загрязнение или намокание бумаг.
Папка-уголок BRAUBERG "Sport Car" формата А4 выполнена из высококачественного полипропилена плотностью 150 мкм. Непрозрачный материал способен скрыть содержимые бумаги от посторонних глаз. Специальная удобная выемка для перелистывания листов облегчает работу с документами. Данная папка существенно выделяется среди других благодаря красочному полноцветному рисунку с изображением стильной спортивной машины.
Преимуществом папки-уголка BRAUBERG, несомненно, является ее цена в сочетании с качеством высокого уровня.
Купить папку-уголок BRAUBERG "Sport Car" можно в нашем интернет-магазине. Желаем удачных покупок!
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