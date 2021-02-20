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Главная Канцтовары Товары для школы Тетради Brauberg 403401, (цена за 12 шт.) Тетрадь А4 40л. BRAUBERG Metropolis, скоба, клетка, обложка пластик, КРАСНЫЙ

403401, (цена за 12 шт.) Тетрадь А4 40л. BRAUBERG Metropolis, скоба, клетка, обложка пластик, КРАСНЫЙ

Артикул: 309804
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  • 403401, (цена за 12 шт.) Тетрадь А4 40л. BRAUBERG Metropolis, скоба, клетка, обложка пластик, КРАСНЫЙ - фото 1
  • 403401, (цена за 12 шт.) Тетрадь А4 40л. BRAUBERG Metropolis, скоба, клетка, обложка пластик, КРАСНЫЙ - фото 2
  • 403401, (цена за 12 шт.) Тетрадь А4 40л. BRAUBERG Metropolis, скоба, клетка, обложка пластик, КРАСНЫЙ - фото 3
  • 403401, (цена за 12 шт.) Тетрадь А4 40л. BRAUBERG Metropolis, скоба, клетка, обложка пластик, КРАСНЫЙ - фото 4
  • 403401, (цена за 12 шт.) Тетрадь А4 40л. BRAUBERG Metropolis, скоба, клетка, обложка пластик, КРАСНЫЙ - фото 5
  • 403401, (цена за 12 шт.) Тетрадь А4 40л. BRAUBERG Metropolis, скоба, клетка, обложка пластик, КРАСНЫЙ - фото 6
403401, (цена за 12 шт.) Тетрадь А4 40л. BRAUBERG Metropolis, скоба, клетка, обложка пластик, КРАСНЫЙ - фото 1
403401, (цена за 12 шт.) Тетрадь А4 40л. BRAUBERG Metropolis, скоба, клетка, обложка пластик, КРАСНЫЙ - фото 2
403401, (цена за 12 шт.) Тетрадь А4 40л. BRAUBERG Metropolis, скоба, клетка, обложка пластик, КРАСНЫЙ - фото 3
403401, (цена за 12 шт.) Тетрадь А4 40л. BRAUBERG Metropolis, скоба, клетка, обложка пластик, КРАСНЫЙ - фото 4
403401, (цена за 12 шт.) Тетрадь А4 40л. BRAUBERG Metropolis, скоба, клетка, обложка пластик, КРАСНЫЙ - фото 5
403401, (цена за 12 шт.) Тетрадь А4 40л. BRAUBERG Metropolis, скоба, клетка, обложка пластик, КРАСНЫЙ - фото 6
850 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 309804
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Пластиковая обложка красного цвета надежно защитит внутренний блок от повреждений. Внутренний блок содержит 40 листов офсетной бумаги плотностью 60 г/м2 и белизной 100%. Линовка блока - в клетку с полями. Листы соединены скрепкой. Формат А4 (210х297 мм).

Порадуйте себя ярким дизайном тетради BRAUBERG "Metropolis"! Все необходимое для ведения записей можно найти на просторах нашего интернет-магазина!



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403401, (цена за 12 шт.) Тетрадь А4 40л. BRAUBERG Metropolis, скоба, клетка, обложка пластик, КРАСНЫЙ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 850 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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