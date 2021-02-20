Корректирующая жидкость STAFF Everyday на водной основе, 20 мл, с кисточкой (24 шт.)

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|Бренд
|Staff
|Тип товара
Быстросохнущий корректор на водной основе. Ложится ровным гладким слоем, создает непрозрачное покрытие. Флакона объемом 20 мл хватит на продолжительное время. Кисточка позволяет легко наносить жидкость. Морозоустойчивая.
Данный товар относится к эконом-сегменту.
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