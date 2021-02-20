Карандаш механический ПИФАГОР, корпус тонированный ассорти, ластик, 0,5 мм (48 шт.)

Яркий карандаш с нажимным механизмом всегда заточен, готов к работе и дает ровную линию выбранной толщины (в зависимости от толщины грифеля). Встроенный ластик помогает быстро и легко исправить любую ошибку. Грифель карандаша убирается внутрь корпуса, поэтому даже на дне школьной сумки или пенала такой карандаш не сломается.

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