Клей канцелярский ЮНЛАНДИЯ, 50 мл., с силиконовой кисточкой (24 шт.)

Клей ЮНЛАНДИЯ имеет аппликатор в виде силиконовой кисточки, которая предназначена для аккуратного и равномерного склеивания поверхностей. Данный аппликатор также обеспечивает комфортное и экономичное использование клея. Во время использования необходимо надавить кисточкой на склеиваемую поверхность и нажать на флакон. Флакон сконструирован таким образом, что не позволяет клею вытекать самостоятельно.

Клей не токсичен, безопасен и легко удаляется с одежды. Обладает устойчивостью к морозу и не имеет запаха. Съемный колпачок предохраняет от засыхания. Объем: 50 мл. На водной основе. Поставляется в фирменном дисплее.

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