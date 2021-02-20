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Ластик ЮНЛАНДИЯ НЕОНЧИКИ, 38*24*12 мм, цвета ассорти, ЭКО-ПВХ (30 шт.)

Артикул: 309742
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  • Ластик ЮНЛАНДИЯ НЕОНЧИКИ, 38*24*12 мм, цвета ассорти, ЭКО-ПВХ (30 шт.) - фото 1
  • Ластик ЮНЛАНДИЯ НЕОНЧИКИ, 38*24*12 мм, цвета ассорти, ЭКО-ПВХ (30 шт.) - фото 2
  • Ластик ЮНЛАНДИЯ НЕОНЧИКИ, 38*24*12 мм, цвета ассорти, ЭКО-ПВХ (30 шт.) - фото 3
  • Ластик ЮНЛАНДИЯ НЕОНЧИКИ, 38*24*12 мм, цвета ассорти, ЭКО-ПВХ (30 шт.) - фото 4
  • Ластик ЮНЛАНДИЯ НЕОНЧИКИ, 38*24*12 мм, цвета ассорти, ЭКО-ПВХ (30 шт.) - фото 5
  • Ластик ЮНЛАНДИЯ НЕОНЧИКИ, 38*24*12 мм, цвета ассорти, ЭКО-ПВХ (30 шт.) - фото 6
  • Ластик ЮНЛАНДИЯ НЕОНЧИКИ, 38*24*12 мм, цвета ассорти, ЭКО-ПВХ (30 шт.) - фото 7
  • Ластик ЮНЛАНДИЯ НЕОНЧИКИ, 38*24*12 мм, цвета ассорти, ЭКО-ПВХ (30 шт.) - фото 8
  • Ластик ЮНЛАНДИЯ НЕОНЧИКИ, 38*24*12 мм, цвета ассорти, ЭКО-ПВХ (30 шт.) - фото 9
Ластик ЮНЛАНДИЯ НЕОНЧИКИ, 38*24*12 мм, цвета ассорти, ЭКО-ПВХ (30 шт.) - фото 1
Ластик ЮНЛАНДИЯ НЕОНЧИКИ, 38*24*12 мм, цвета ассорти, ЭКО-ПВХ (30 шт.) - фото 2
Ластик ЮНЛАНДИЯ НЕОНЧИКИ, 38*24*12 мм, цвета ассорти, ЭКО-ПВХ (30 шт.) - фото 3
Ластик ЮНЛАНДИЯ НЕОНЧИКИ, 38*24*12 мм, цвета ассорти, ЭКО-ПВХ (30 шт.) - фото 4
Ластик ЮНЛАНДИЯ НЕОНЧИКИ, 38*24*12 мм, цвета ассорти, ЭКО-ПВХ (30 шт.) - фото 5
Ластик ЮНЛАНДИЯ НЕОНЧИКИ, 38*24*12 мм, цвета ассорти, ЭКО-ПВХ (30 шт.) - фото 6
Ластик ЮНЛАНДИЯ НЕОНЧИКИ, 38*24*12 мм, цвета ассорти, ЭКО-ПВХ (30 шт.) - фото 7
Ластик ЮНЛАНДИЯ НЕОНЧИКИ, 38*24*12 мм, цвета ассорти, ЭКО-ПВХ (30 шт.) - фото 8
Ластик ЮНЛАНДИЯ НЕОНЧИКИ, 38*24*12 мм, цвета ассорти, ЭКО-ПВХ (30 шт.) - фото 9
420 руб. 
Купить
Артикул: 309742
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендЮнландия
Тип товара

Предназначен для удаления надписей и рисунков, сделанных чернографитными карандашами. Изготовлен из безопасного материала ЭКО-ПВХ. Имеет прямоугольную форму, выполнен в ярких неоновых цветах, которые обязательно порадуют ребенка. Поставляется в нескольких вариантах цвета (без возможности выбора). Размер 38х24х12 мм. Пиши, стирай и фантазируй вместе с ластиком "Неончики"! Спешите приобрести товары для учебы и творчества ЮНЛАНДИЯ в нашем интернет-магазине!



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Самовывоз невозможен
Ластик ЮНЛАНДИЯ НЕОНЧИКИ, 38*24*12 мм, цвета ассорти, ЭКО-ПВХ (30 шт.) - купить по цене 420 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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