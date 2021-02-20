Наушники Hoco ES29 Graceful Sports red

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Hoco
|Тип товара
|Наушники
|Микрофон
|есть
|Тип беспроводного соединения
|bluetooth 5.0
|Конструкция
|внутриканальные
|Спортивные
|да
|Цвет
|красный
|Длина кабеля
|0,85
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