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Люстра Vitaluce V1630/8, 8хЕ14 макс. 60Вт

Артикул: 309524
Vitaluce: распродажа остатков склада
Люстра Vitaluce V1630/8, 8хЕ14 макс. 60Вт
5 080 руб. 
6 510 руб. 
Купить
+ 147 КэтКоинов
Артикул: 309524
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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Коллекция V1630
filter_noneТовар входит в коллекцию V1630
БрендVITALUCE
Тип товараЛюстры
Тип светильникаподвес
Стильклассика
Количество ламп8
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт60
Цвет каркасаграфит
Материал основанияметалл
Высота, см58
Длина, см58
Декоративные элементывиньетки
Формакруг
Ширина, см58
Вес, кг3.2
Люстра в стиле классика. Подходит для жилых и общественных помещений. Рекомендуемая площадь освещения - 24 кв.м. Общая мощность - 480 Вт.


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Люстра Vitaluce V1630/8, 8хЕ14 макс. 60Вт - этот товар вы можете купить по цене 5080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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