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Люстра Vitaluce V3909/8, 8xE14 макс. 40Вт

Артикул: 309472
Vitaluce: распродажа остатков склада
Люстра Vitaluce V3909/8, 8xE14 макс. 40Вт
20 200 руб. 
22 710 руб. 
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+ 758 КэтКоинов
Артикул: 309472
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 842 руб./месяц 
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Коллекция V3909
filter_noneТовар входит в коллекцию V3909
БрендVITALUCE
Тип товараЛюстры
Тип светильникаподвес
Стильмодерн
Количество ламп8
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт40
Цвет каркасахром/прозрачный
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажуратекстиль
Высота, см80
Длина, см80
Формакруг
Цвет плафонабелый
Ширина, см48
Подвесная люстра V3909/8 - товар от фабрики Vitaluce (Россия). Рассчитана на размещение в гостиной, кухне, кабинете, предпочтительный стиль дизайна - классический. Примерная площадь освещения 16 кв. м. при максимальной мощности в 320 Вт. Подвесная люстра имеет цоколь 8xE14 и устанавливается на металлический крюк. Основной материал изготовления - металл цвета прозрачный и хром.


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Самовывоз невозможен
Люстра Vitaluce V3909/8, 8xE14 макс. 40Вт - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 20200 руб., позвонив по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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