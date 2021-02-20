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Люстра Vitaluce V5192/8 8xE14 макс. 40Вт

Артикул: 309469
Vitaluce: распродажа остатков склада
Люстра Vitaluce V5192/8 8xE14 макс. 40Вт
9 820 руб. 
14 470 руб. 
Купить
+ 178 КэтКоинов
Артикул: 309469
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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Коллекция V5192
filter_noneТовар входит в коллекцию V5192
БрендVITALUCE
Тип товараЛюстры
Тип светильникаподвес
Стильмодерн
Количество ламп8
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт40
Цвет каркасахром
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажуратекстиль
Высота, см79
Длина, см40
Декоративные элементывиньетки
Формакруг
Цвет плафонабелый
Ширина, см40
Вес, кг3.1
Люстра в стиле модерн. Подходит для жилых и общественных помещений. Рекомендуемая площадь освещения - 16 кв.м. Общая мощность - 320 Вт.


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Самовывоз невозможен
Люстра Vitaluce V5192/8 8xE14 макс. 40Вт - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 9820 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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