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Светодиодный светильник Vitaluce V4708/1S, LED 42Вт, 3000K

Артикул: 309442
Vitaluce: распродажа остатков склада
Светодиодный светильник Vitaluce V4708/1S, LED 42Вт, 3000K
8 850 руб. 
11 880 руб. 
Купить
+ 225 КэтКоинов
Артикул: 309442
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в рассрочку от 369 руб./месяц 
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БрендVITALUCE
Тип товараЛюстры
Тип светильникаподвес
Стильхай-тек
Количество ламп2
Тип цоколяLED
Максимальная мощность лампы, Вт21
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажураметалл
Высота, см105
Длина, см126
Формапрямоугольник
Цвет каркасабелый
Цвет плафонабелый
Ширина, см12
Вес, кг1.8
Потолочный светодиодный светильник мощностью 21 Вт. Устанавливается в жилых и общественных помещениях. Световая температура - 3000K


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Светодиодный светильник Vitaluce V4708/1S, LED 42Вт, 3000K - этот товар вы можете купить по цене 8850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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