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Люстра Vitaluce V3916/3, 3xE14 макс. 60Вт

Артикул: 309356
Vitaluce: распродажа остатков склада
Люстра Vitaluce V3916/3, 3xE14 макс. 60Вт
17 840 руб. 
20 060 руб. 
Купить
+ 669 КэтКоинов
Артикул: 309356
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 744 руб./месяц 
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БрендVITALUCE
Тип товараЛюстры
Тип светильникапотолочный
Стильарт-деко
Количество ламп3
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт40
Цвет каркасаникель
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажуратекстиль
Высота, см30
Длина, см36
Формакруг
Цвет плафонабежевый
Ширина, см36
Потолочная люстра V3916/3 — модель от российской компании Vitaluce. Основа Люстра выполнена из металла цвета никеля, абажур из ткани бежевого цвета. Круглая люстра со свечами будет хорошо смотреться в спальне и удачно впишется в интерьер в стиле арт-деко. Модель имеет 1 абажур и 3 лампочки, оснащена цоколем E14 с максимальной мощностью лампочки 40 Вт и рассчитана на освещение площади до 6 кв. м. Диаметр модели — 36 см. Степень защиты от влаги и пыли — IP20. Люстра устанавливается на монтажную пластину и поддерживает подключение диммера.


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Самовывоз невозможен
Люстра Vitaluce V3916/3, 3xE14 макс. 60Вт - этот товар вы можете купить по цене 17840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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