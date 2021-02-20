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Люстра Vitaluce V4826-1/1, 1хЕ27 макс. 60Вт

Артикул: 309326
Люстра Vitaluce V4826-1/1, 1хЕ27 макс. 60Вт
2 323 руб. 

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Артикул: 309326
В наличии
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БрендVITALUCE
Тип товараСветильники потолочные
Тип светильникаподвес
Стильлофт
Количество ламп1
Тип цоколяЕ27
Максимальная мощность лампы, Вт60
Цвет каркасачерный
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажураметалл
Высота, см86
Длина, см14.5
Формацилиндр
Цвет плафоначерный
Ширина, см14.5
Светильники потолочные в стиле лофт. Подходит для жилых и общественных помещений. Рекомендуемая площадь освещения - 3 кв.м. Общая мощность - 60 Вт.


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Люстра Vitaluce V4826-1/1, 1хЕ27 макс. 60Вт - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2323 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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