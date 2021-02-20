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Светодиодный светильник Vitaluce V4602-0/6S, LED 25Вт, 3000К

Артикул: 309169
Светодиодный светильник Vitaluce V4602-0/6S, LED 25Вт, 3000К
14 992 руб. 

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Артикул: 309169
В наличии
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Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 1&nbsp;250 руб./месяц 
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Коллекция V4602
filter_noneТовар входит в коллекцию V4602
БрендVITALUCE
Тип товараПотолочные светильники
Тип светильникаподвес
Стильхай-тек
Количество ламп6
Тип цоколяLED
Максимальная мощность лампы, Вт4
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажураметалл
Высота, см120
Длина, см42
Формакаскад
Цвет каркасабелый
Цвет плафонабелый
Ширина, см42
Потолочный светодиодный светильник мощностью 4 Вт. Устанавливается в жилых и общественных помещениях. Световая температура - 3000К


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Светодиодный светильник Vitaluce V4602-0/6S, LED 25Вт, 3000К - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 14992 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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